1/2 Starker Auftritt von Nadine Fähndrich. Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Knapp zwei Wochen vor Beginn der nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim stellt Nadine Fähndrich ihre starke Form unter Beweis. Im Final hält sie als einzige Läuferin mit der starken Linn Svahn mit und kommt mit einem komfortablen Vorsprung auf die drittplatzierte Norwegerin Kristine Skistad ins Ziel. Svahn, die in dieser Saison noch nicht richtig auf Touren gekommen ist, feiert ihren ersten Einzel-Sieg seit fast genau einem Jahr.

Für Fähndrich, die in Falun zuvor noch nie in die Top 3 gefahren ist, ist es der 20. Podestplatz im Weltcup, der sechste in dieser Saison. Im Einzel stand sie zuvor bereits in Cogne (2.), Val Di Fiemme (1.) und Toblach (3.) auf dem Podium. Zwei weitere Podestplätze holte sie mit dem Team.

Ebenfalls für die K.-o.-Runde qualifiziert hat sich die 26-jährige Lea Fischer. Die Obwaldnerin kommt jedoch nicht über die Viertelfinals hinaus.