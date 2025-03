Historisches WM-Silber Grond freut sich auf der Zielgeraden fast zu früh

Die Männer bescheren uns die dritte Medaille an der Nordisch-WM in Trondheim – die Schweiz holt an der nordischen Ski-WM überraschend die Silbermedaille in der Staffel. Es ist die erste seit 1972.

Publiziert: vor 43 Minuten