1/6 Nadine Fähndrich hat zuletzt an der WM in Trondheim brilliert. Foto: freshfocus

Darum gehts Nadine Fähndrich kämpft um Podestplatz in der Sprint-Disziplinenwertung

Fähndrich hat gute Chancen in Tallinn, wo sie 2023 Dritte wurde

Sechs Weltcup-Podestplätze und zwei WM-Bronzemedaillen in dieser Saison errungen

Marco Pescio Reporter Sport

Sechs Weltcup-Podestplätze sowie WM-Bronze im Einzel und im Teamsprint hat sie in dieser Saison bereits: Top-Sprinterin Nadine Fähndrich ist mit 29 Jahren so gut wie nie. Nun könnte die ohnehin schon erfolgreichste Schweizer Langläuferin aller Zeiten ihre Traumsaison noch veredeln.

In den zwei verbleibenden Skating-Sprints in diesem Winter geht es ums Podest in der Disziplinenwertung. Aktuell belegt die Eigenthalerin Rang drei – allerdings lauern hinter ihr drei grosse Namen. Fähndrichs Langzeitrivalin Maja Dahlqvist (Sd) ist mit nur sechs Punkten Rückstand Vierte, dann folgen die Deutsche Laura Gimmler (24 Zähler Rückstand) und US-Star Jessie Diggins (32 Zähler).

Gleichzeitig kann Fähndrich aber auch noch mit Rang zwei liebäugeln, auch wenn da die Konkurrenz keine Geringere als die Olympiasiegerin und frischgebackene dreifache WM-Goldmedaillengewinnerin Jonna Sundling ist. Hier liegt die Schweizerin wiederum bloss neun Punkte hinter der Schwedin. Heisst: Alles noch offen.

Der Sprung auf Platz zwei, Fähndrichs persönlicher Rekord aus den Saisons 2020/21 und 2022/23, ist absolut möglich. Allerdings müsste die Schweizerin dafür sowohl am Mittwochabend in Tallinn (Est, ab 18 Uhr) als auch beim Saisonfinal am Freitag in Lahti (Fin) klar vor Sundling liegen.

Tallinn, ein gutes Pflaster für Fähndrich

Einzig für Platz eins, den die Überraschungsfrau Jasmi Joensuu belegt, scheint der Zug abgefahren. Die Finnin führt mit 148 Punkten vor Sundling und deren 157 vor Fähndrich.

Letztere gibt sich vor dem Saisonendspurt optimistisch – auch, weil sie gute Erinnerungen an Tallinn hat: «Dieser City-Sprint liegt mir sehr. Ich habe das Gefühl, dass ich erneut aufs Podest laufen kann. Ich freue mich mega auf dieses Rennen.»

2023 hatte Fähndrich in der estnischen Hauptstadt den dritten Rang geholt. Und zwar deutlich vor Dahlqvist, Gimmler, Diggins und auch Joensuu. Allerdings reihte sie sich ebenso klar hinter der damals zweitplatzierten Sundling ein …