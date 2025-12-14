Christian Müller Redaktor Sport

Langlauf

Die Schweizer Langläufer müssen in Davos eine Enttäuschung verdauen: Nicola Wigger ist mit Platz 48 noch der Beste. Team-Leader Beda Klee wird nur 52. Gegenüber SRF deutet Klee an, dass er zum Jahreswechsel wohl auf die Tour de Ski verzichten wird: «Einfach Rennen zu laufen und zu hoffen, dass man besser wird, ist auch nicht immer das Richtige.» Janik Riebli wird 54., Candide Pralong 57. und Cyril Fähndrich 64. Jason Rüesch fehlt krankheitsbedingt.

Den Sieg über 10 km Skating mit Einzelstart holt sich der Norweger Einar Hedegart. Er gewinnt vor seinen Landsleuten Harald Östberg Amundsen, Mattis Stenshagen, Johannes Hösflot Kläbo und Martin Löwström Nyenget.