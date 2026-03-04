DE
Fähndrich hört Ende Saison auf
«Blicke mit Stolz auf meine Karriere zurück»

Nadine Fähndrich gibt auf Ende Saison hin den Rücktritt bekannt.
Publiziert: 18:25 Uhr
|
Aktualisiert: 18:33 Uhr
