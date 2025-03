Das schaffte nicht einmal Cologna Klaebo holt 6. Goldmedaille an Langlauf-WM

«Mister Perfekt» macht die perfekte WM, und das in seinem Wohnzimmer in Trondheim, Norwegen. Johannes Klaebo holt im sechsten Rennen die sechste Goldmedaille und schafft so historisches.

Publiziert: vor 33 Minuten