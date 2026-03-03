Unverhoffte Schweizer Langlauf-Medaille an U23-WM

Schöne Erfolgsmeldung für den Schweizer Langlauf: Nachwuchssprinter Roman Alder läuft an der U23-WM zu Bronze im Sprint.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Roman Alder lässt sich an der U23-WM in Lillehammer nach dem Sprint die Bronzemedaille umhängen. Der 21-jährige Langläufer aus dem Engadin steht letztlich unverhofft auf dem Podest, denn der klar in Führung liegende Norweger Oskar Vike, der an den Olympischen Spielen in dieser Disziplin Bronze gewonnen hat, stürzte in der Abfahrt zur Zielgeraden. Das Rennen wurde in der Skating-Technik gelaufen.

Alder erreicht sein Karriere-Bestresultat im Weltcup Mitte Januar im Sprint von Oberhof mit einem 13. Rang. Die Selektion für die Olympischen Spiele blieb ihm verwehrt.