Snowboardcross – Sina Siegenthaler (25) belegt in China erneut den 10. Platz. In Dongbeiya scheitert die Snowboardcrosserin, wie bereits am Samstag, im Viertelfinal. Aline Albrecht schafft die Qualifikation ebenfalls, doch auch für sie ist im Viertelfinal als 15. Schluss. Den Sieg sichert sich die Französin Julia Nirani-Pereira vor Landsfrau Chloe Trespeuch. Die Britin Charlotte Bankes, die am Samstag gewonnen hat, komplettiert das Podest.
Auch bei den Männern gelingt es den Snowboardcrossern nicht, vorne mitzufahren. Bester Schweizer wird Kalle Koblet, der das Rennen auf dem 11. Platz beendet. Am Samstag hat er es noch bis ins kleine Final geschafft. Der Sieg geht an den Australier Adam Lambert, der vor Alessandro Hämmerle (Ö) und dem US-Amerikaner Nathan Pare triumphiert.