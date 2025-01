Inklusives Training bei den Snowboarderinnen Eine dieser Athletinnen sitzt im Rollstuhl

Para-Snowboardcrosserin Romy Tschopp kämpft gerade an der Lenk BE um Medaillen. Wettkampf-Tipps holte sie sich im Vorfeld von Profi-Snowboarderin Sina Siegenthaler. Mit viel Herzblut mittendrin: Romys Trainer Silvan Hofer, der in seinem zweiten Job bei der BKW arbeitet.