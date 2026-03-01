Dario Caviezel holt in Polen als Dritter seinen dritten Weltcup-Podestplatz dieses Winters. Im kleinen Final triumphiert er über Olympiasieger Benjamin Karl.

Sandro Hauswirth mit Karriere-Bestresultat

Skispringen – Je grösser die Schanze, desto besser für Domen Prevc. Der Olympiasieger und Skiflug-Weltmeister aus Slowenien gewinnt am Sonntag das Skifliegen am Kulm hoch überlegen. Obwohl zum Ende des zweiten Durchgangs der Anlauf noch um zwei Luken verkürzt wird, segelt er auf die Schanzen-Rekordweite von 245,5 Meter.

Sandro Hauswirth überzeugt mit Platz 13 und dem Karriere-Bestresultat im Weltcup. Der Olympia-Teilnehmer aus dem Berner Oberländer fliegt 214 und 216,5 Meter weit. Gregor Deschwanden wird 18., Simon Ammann holt als 30. einen Weltcuppunkt.

Dario Caviezel fährt aufs Podest

Snowboard – Dario Caviezel steht am Sonntag im polnischen Krynica-Zdroj beim zweiten Parallel-Riesenslalom des Wochenendes als Dritter auf dem Podest. Der 30-Jährige setzt sich im kleinen Final gegen den Olympiasieger Benjamin Karl durch. Den Sieg sichert sich wie schon am Vortag der Italiener Maurizio Bormolini. Caviezel steht bereits zum dritten Mal in diesem Weltcupwinter auf dem Podest. «Ich bin stolz auf meine Leistung. So kann es zum Saisonabschluss weitergehen», sagt er im Platzinterview.

Seine Frau Ladina Caviezel und Julie Zogg scheiden in den Viertelfinals gegen hochkarätige Gegnerinnen aus. Julie Zogg unterliegt in diesem Lauf der späteren Siegerin Sabine Payer aus Österreich, Ladina Caviezel der Finalistin Lucia Dalmasso aus Italien.

Klaebo doppelt nach

Langlauf – Johannes Hösflot Klaebo doppelt in Falun nach dem Sieg im Sprint vom Samstag nach und gewinnt am Sonntag den Skiathlon. Der Dominator setzt sich im kommenden WM-Ort souverän vor seinen Team-Kollegen Harald Östberg Amundsen und Martin Nyenget durch.

Eine ansprechende Leistung zeigt der Freiburger Antonin Savary, der mit der Startnummer 57 in den 28. Rang vorstösst. Die höher eingestuften Beda Klee und Cyrill Fähndrich erwischen hingegen einen schwachen Tag und verpassen die Top 50.