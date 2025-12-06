Schweizer schrammen in China an Podestplatz vorbei

In der Nacht auf Samstag fanden in China im Ski-Freestyle und bei den alpinen Snowboardern Wettkämpfe statt. Die Schweizer landen dabei jeweils knapp neben dem Podest.

In der Nacht auf Samstag fanden in China im Ski-Freestyle und bei den alpinen Snowboardern Wettkämpfe statt. Die Schweizer landen dabei jeweils knapp neben dem Podest.

Freestyle

Kim Gubser verpasst seine erste Klassierung unter den ersten drei im Weltcup knapp. Der Bündner belegt in Peking in der Disziplin Big Air Platz 5. Beim ersten Weltcup-Sieg des Norwegers Ulrik Samnoey fehlen Gubser, der in der Qualifikation der Zweitbeste gewesen ist, vier Punkte zu Rang 3. Bei den Frauen, bei denen die WM-Dritte Anni Karava aus Finnland ebenfalls erstmals ganz oben steht, sichert sich die Appenzellerin Anouk Andraska Platz 7.

Snowboard

Die Schweizer Alpin-Snowboarder verpassen beim Weltcup-Auftakt in Mylin in China die Podestränge. Julie Zogg, die ihre letzte Saison in Angriff nimmt, klassiert sich im Parallel-Riesenslalom wie Dario Caviezel auf Platz 5. Die Wettkämpfe werden von den Fahrerinnen und Fahrern aus Italien dominiert. Bei den Männern siegt Maurizio Bormolini, der im Final den Österreicher Benjamin Karl bezwingt. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen mit Aaron March und Mirko Felicetti zwei Landsmänner Bormolinis. Bei den Frauen ist der Final eine reine italienische Angelegenheit. Lucia Dalmasso entscheidet das Duell gegen Elisa Caffont für sich.