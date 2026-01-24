Zogg und Caviezel im Team-Bewerb disqualifiziert

Bitterer Wettkampftag für die Schweizer Parallel-Snowboarder in Kärnten. Hier gibts alle Wintersport-News vom Samstag in der Übersicht.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zogg und Caviezel disqualifiziert

Snowboard – Kein Erfolg für die Schweizer Alpin-Snowboarder im Team-Parallelriesenslalom. Dario Caviezel und Julie Zogg werden in ihrem Viertelfinal gegen Slowenien disqualifiziert und beenden das Rennen so als Achte. Das zweite Schweizer Team mit Gian Casanova und Flurina Neva Bätschi ist bereits in der Qualifikation gescheitert. Den Sieg in Simonhöhe sichert sich Österreich vor Italien.

Schweizerin verpasst Final knapp



Skispringen – Sina Arnet verpasst beim Weltcup im japanischen Sapporo die Qualifikation für den finalen Durchgang als 32. knapp. Den Sieg sichert sich Nika Prevc vor Lokalmatadorin Nozomi Maruyama und der Kanadierin Abigail Strate. Für die 20-jährige Prevc ist es der 12. Sieg der laufenden Saison.