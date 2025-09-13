Darum gehts
- Julia Marie Gaiser ist tödlich verunglückt
- Sie wurde auf dem Fahrrad von einem LKW angefahren
- Die Eiskunstläuferin wurde nur 23 Jahre alt
Der österreichische Sport trägt Trauer. Am Donnerstag starb die junge Eiskunstläuferin Julia Marie Gaiser auf tragische Art und Weise. Sie wurde nur 23 Jahre alt.
Gaiser war am Nachmittag mit dem Fahrrad in Salzburg (Ö) unterwegs und wollte bei einer stark befahrenen Kreuzung geradeaus weiterfahren. Zeitgleich bog ein LKW nach rechts ab. Der Fahrer sah die junge Frau nicht und erfasste sie. Ersthelfer versuchten, die in Südtirol geborene Österreicherin zu reanimieren – erfolglos. Sie verstarb noch am Unfallort.
Die Polizei führte beim LKW-Fahrer einen Alkoholtest durch. Gemäss österreichischen Medien fiel dieser negativ aus.
«Hinterliess auf dem Eis unvergessliche Spuren»
Die Trauer um Gaiser ist gross. An der Unglücksstelle brennen zahlreiche Kerzen, auch Blumen wurden niedergelegt. In Brixen im Südtirol, wo Gaiser geboren wurde, ist man fassungslos. «Der Schock sitzt bei uns allen sehr, sehr tief», sagt Bürgermeister Andreas Jungmann gegenüber dem Portal rainews.it. Dies vor allem auch, weil Gaiser in Sportkreisen sehr bekannt war. «Sie war nicht nur eine herausragende Athletin, sondern auch ein Vorbild für viele», so Jungmann.
Auch das Eisteam Salzburg trauert um seine Athletin. «Mit ihrem Talent, ihrer Disziplin und ihrer Ausstrahlung hinterliess sie auf dem Eis unvergessliche Spuren», heisst es in einem emotionalen Instagram-Post.
Gaiser galt als vielversprechende Athletin, auch wenn sie auf der internationalen Bühne bisher nicht gross in Erscheinung trat. Aber bei den österreichischen Meisterschaften landete sie in den vergangenen Jahren stets in den Top 10 und krönte sich dreimal zur Salzburger Landesmeisterin.