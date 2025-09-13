Julia Marie Gaiser wird viel zu jung aus dem Leben gerissen. Die Eiskunstläuferin wird bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Die Trauer in ihrer Heimat ist gross.

Julia Marie Gaiser ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Foto: Instagram/eisteamsalzburg

Darum gehts Julia Marie Gaiser ist tödlich verunglückt

Sie wurde auf dem Fahrrad von einem LKW angefahren

Die Eiskunstläuferin wurde nur 23 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der österreichische Sport trägt Trauer. Am Donnerstag starb die junge Eiskunstläuferin Julia Marie Gaiser auf tragische Art und Weise. Sie wurde nur 23 Jahre alt.

Gaiser war am Nachmittag mit dem Fahrrad in Salzburg (Ö) unterwegs und wollte bei einer stark befahrenen Kreuzung geradeaus weiterfahren. Zeitgleich bog ein LKW nach rechts ab. Der Fahrer sah die junge Frau nicht und erfasste sie. Ersthelfer versuchten, die in Südtirol geborene Österreicherin zu reanimieren – erfolglos. Sie verstarb noch am Unfallort.

Die Polizei führte beim LKW-Fahrer einen Alkoholtest durch. Gemäss österreichischen Medien fiel dieser negativ aus.

«Hinterliess auf dem Eis unvergessliche Spuren»

Die Trauer um Gaiser ist gross. An der Unglücksstelle brennen zahlreiche Kerzen, auch Blumen wurden niedergelegt. In Brixen im Südtirol, wo Gaiser geboren wurde, ist man fassungslos. «Der Schock sitzt bei uns allen sehr, sehr tief», sagt Bürgermeister Andreas Jungmann gegenüber dem Portal rainews.it. Dies vor allem auch, weil Gaiser in Sportkreisen sehr bekannt war. «Sie war nicht nur eine herausragende Athletin, sondern auch ein Vorbild für viele», so Jungmann.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch das Eisteam Salzburg trauert um seine Athletin. «Mit ihrem Talent, ihrer Disziplin und ihrer Ausstrahlung hinterliess sie auf dem Eis unvergessliche Spuren», heisst es in einem emotionalen Instagram-Post.

Gaiser galt als vielversprechende Athletin, auch wenn sie auf der internationalen Bühne bisher nicht gross in Erscheinung trat. Aber bei den österreichischen Meisterschaften landete sie in den vergangenen Jahren stets in den Top 10 und krönte sich dreimal zur Salzburger Landesmeisterin.