Starker Auftritt von Lukas Britschgi in Japan. Der Schweizer Eiskunstläufer schaffts in beim Grand Prix in Osaka aufs Podest.

Lukas Britschgi (rechts) steht in Osaka auf dem Podest. Foto: Hiro Komae

Lukas Britschgi belegt am Grand Prix in Osaka, Japan, den dritten Platz. Nachdem er in Frankreich zum GP-Auftakt im Oktober noch den vierten Rang belegt hatte, darf sich Britschgi nun also über einen Podestplatz freuen. Der amtierende Europameister musste sich bei der NHK Trophy lediglich den beiden Lokalmatadoren Yuma Kagiyama und Shun Sato geschlagen geben.

Bereits 2023 belegte Britschgi am Grand Prix in Osaka den dritten Platz. Auch damals gewann Yuma Kagiyama.