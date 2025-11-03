Eiskunstlauf-Star stellt neuen Kür-Weltrekord auf

Ilia Malinin kann keiner das Wasser reichen. Der Amerikaner gewinnt beim Skate Candada überlegen. Und stellt in der Kür einen neuen Weltrekord auf.

Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin stellt beim Skate Canada in Saskatoon mit einer spektakulären Flugshow einen Kür-Weltrekord auf. Der 20-jährige Amerikaner erhält für seine Vorstellung 228,97 Punkte und verbessert die eigene Bestmarke um 1,18 Punkte. Der Weltmeister zeigt dabei sechs gelungene Vierfachsprünge.

«Es fühlte sich fast so an, als wäre ich auf Autopilot», sagt Malinin. Mit Kurzprogramm und Kür totalisiert Malinin 333,81 Zähler. Damit verpasst er diesen Rekord von Olympiasieger und Landsmann Nathan Chen aus dem Jahr 2019 um anderthalb Punkte. Dennoch läuft Malinin derzeit in einer eigenen Liga: Bei seinem zwölften Sieg hintereinander distanziert er den zweitplatzierten Esten Aleksandr Selevko um 76,60 Punkte.