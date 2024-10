Schweizer Eiskunstläuferin Alexia Paganini tritt zurück

Die Schweizer Eiskunstläuferin Alexia Paganini tritt per sofort zurück. Nach einer sportlich schwierigen Zeit will sich die 22-Jährige auf Eisshows und andere Projekte fokussieren.

Überraschende Nachrichten von Eiskunstläuferin Alexia Paganini: Die in den USA geborene 22-Jährige tritt zurück. Das gibt sie am Montagabend auf Instagram bekannt. Paganini startete seit 2017 für die Schweiz, da ihr Vater aus Brusio im Kanton Graubünden stammt. An Europameisterschaften schaffte sie viermal den Sprung in die Top 10, ihre beste Klassierung ist der 4. Rang 2020. Zweimal vertrat sie die Schweiz an Olympischen Spielen.

«Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich mich offiziell vom Wettkampfsport zurückgezogen habe und mich nun auf Auftritte in Eisshows und andere spannende Projekte konzentrieren werde», schreibt Paganini auf Instagram und fügt ein rotes Herz dazu. «Ein riesiges Dankeschön an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben, vor allem an meine Eltern. Ich bin so dankbar für all die Lektionen, die ich auf diesem Weg gelernt habe, und kann es kaum erwarten, was als Nächstes kommt!» Zuletzt lief es ihr aber nicht mehr wie gewünscht.