Olympiasieger Chen strebt kein zweites Gold an

Der Eiskunstlauf-Olympiasieger Nathan Chen wird seine Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand nicht verteidigen, wie der 26-jährige Amerikaner bekannt gibt.

Wird in Mailand keine zweite Olympia-Goldmedaille anstreben: Eiskunstläufer Nathan Chen. Foto: Jae C. Hong

In einem Interview mit der «Los Angeles Times» gab Chen an, dass er lieber sein Medizinstudium fortsetzen werde, als wieder an Wettkämpfen teilzunehmen. Neben seiner Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking war er auch dreimal Weltmeister (2018, 2019 und 2021).

Im vergangenen Jahr machte er seinen Abschluss an der renommierten Universität Yale und will dort seine medizinische Ausbildung in Kardiologie und Onkologie fortsetzen. «Als Arzt geht es darum, Menschen zu helfen, und das ist etwas, was ich als Sportler nicht unbedingt gefühlt habe», betonte er.