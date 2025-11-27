Die Schweizerinnen sind an der Curling-EM in Lohja weiterhin erfolgreich unterwegs und gewinnen auch das letzte Vorrundenspiel. Damit ist die Qualifikation für den Halbfinal fix.

Darum gehts Schweizerinnen erreichen EM-Halbfinals nach Sieg gegen Norwegen

Corrie Hürlimann setzt entscheidenden Stein zielsicher ins leere Haus

Round Robin abgeschlossen mit 6 Siegen und 3 Niederlagen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizerinnen um Skip Corrie Hürlimann stehen an der EM in Finnland in den Halbfinals. Das Quartett vom CC Zug bezwingt im letzten Vorrundenspiel die Norwegerinnen 6:5 nach Zusatzend.

Die Schweizerinnen schliessen die Round Robin mit sechs Siegen und drei Niederlagen auf Platz 2 ab. Die Schwedinnen (8 Siege/1 Niederlage) stehen ebenso in der K.o.-Runde wie Schottland (5/4) und Norwegen (5/4).

Celine Schwizgebel, Stefanie Berset, Marina Loertscher und Corrie Hürlimann beweisen in Lohja bei ihrem ersten internationalen Grossanlass Nervenstärke, indem sie im entscheidenden Spiel gegen das Spitzenteam aus Norwegen einen schwachen Start wegstecken. Zunächst haben sie sich im vierten End zwei Steine stehlen lassen, und im Umgang danach holen sie mit nur einem Punkt auch nicht das Optimum heraus. Ab Spielhälfte dreht die Partie: Die Schweizerinnen punkten zweimal doppelt und holen sich das Recht für den letzten Stein im Zusatzend. Dort setzt Corrie Hürlimann den siegbringenden Stein ohne Mühe zentral ins fast leere Haus.

Am Nachmittag spielen auch die Schweizer Männer um den Halbfinaleinzug. Der Gegner heisst ebenfalls Norwegen.