Die ersten zwei Partien haben Sven Michel und Alina Pätz verloren. Nun hat sich das Schweizer Curling-Duo rehabilitiert. Und an der WM den ersten Sieg gefeiert.

Nach Fehlstart in Mixed-WM

Sven Michel und Alina Pätz bezwingen Norwegen. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Curler Sven Michel und Alina Pätz feiern an der Mixed-Doppel-WM im kanadischen Fredericton im dritten Spiel den ersten Sieg. Sie bezwingen das Team aus Norwegen 8:3.

Weiter geht es für das Schweizer Duo am Montagabend (19 Uhr Schweizer Zeit) mit der Partie gegen Estland. Das baltische Duo ist nach drei Spielen noch ungeschlagen.

Aus zwei Zehnergruppen gelangen je drei Teams in die Viertelfinals oder direkt in die Halbfinals. 2022 gewannen Sven Michel und Alina Pätz in der olympischen Disziplin WM-Silber.