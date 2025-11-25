Erfolgreicher Tag für die Schweizer Curling-Teams an der EM im finnischen Lohja: Sowohl die Männer-Equipe um Skip Yannick Schwaller als auch das Frauen-Team von Skip Corrie Hürlimann kommen zu deutlichen Siegen und befinden sich somit weiterhin auf Playoff-Kurs.

1/2 Vierter Sieg im sechsten Spiel: Yannick Schwaller und die Curler des CC Genf schlagen Österreich gleich mit 10:2. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Curler kommen an der EM im südfinnischen Lohja in ihrem einzigen Spiel vom Dienstag problemlos zum Pflichtsieg gegen das noch sieglose Schlusslicht Österreich.

Nach nur sechs Ends geben die Österreicher beim Stand von 2:10 auf. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-Van Berkel setzen sich früh ab und können angesichts der deutlichen Kräfteverhältnisse dem Ersatzmann Kim Schwaller Eiszeit verschaffen. Kim Schwaller kommt für das letzte End anstelle von Sven Michel zum Einsatz.

Die Schweizer sind derzeit mit 4:2 Siegen auf Playoff-Kurs. Die gleiche Bilanz weist auch das Frauen-Team um Skip Corrie Hürlimann nach dem 8:3-Sieg gegen Schottland auf. Die Schweizerinnen schaffen im fünften Durchgang nach einer zuvor ausgeglichenen Partie ein Fünferhaus. Damit ist die Vorentscheidung gefallen.

Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher und Corrie Hürlimann bestreiten die siebte von neun Runden bereits am Dienstagabend gegen die Türkei.