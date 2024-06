Bob- und Skeleton-WM 2028 findet in St. Moritz statt

Nach 2023 (im Bild der Schweizer Viererbob um Pilot Michael Vogt) wird die Bob-WM 2028 wieder in St. Moritz stattfinden.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Vor einem Jahr fanden die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften in St. Moritz statt, nun erhielt die Natureisbahn im Engadin für 2028 erneut den Zuschlag.

Die WM 2027 und 2029 wurden am Kongress des internationalen Verbandes in Lake Placid an Lillehammer respektive Park City vergeben.