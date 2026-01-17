Schweizer Podestjubel in Bulgarien. Derweil bestreiten die Snowboardcrosser einen Wettkampf in China und die Skispringer sind im japanischen Sapporo. Das läuft an diesem Samstag im Wintersport.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Podest für Casanova

Snowboard Alpin – Gian Casanova weiss in Bansko zu überzeugen. Der Alpin-Snowboarder fährt im Parallel-Riesenslalom in Bulgarien auf den 3. Platz. Im kleinen Final setzt er sich gegen den Deutschen Yannik Angenend durch. Zuvor ist er im Halbfinal am späteren Sieger Benjamin Karl aus Österreich gescheitert. Zweiter wird Arnaud Gaudet.

Bei den Frauen kann Julie Zogg keinen Podestplatz herausfahren. Im Viertelfinal gegen Tsubaki Miki bringt sie ihre Fahrt nicht ins Ziel. Den Sieg sichert sich Ramona Theresia Hofmeister vor Aleksandra Krol-Walas und Miki. Die weiteren Schweizerinnen waren in der Qualifikation gescheitert.

Koblet im kleinen Final

Snowboardcross – Im chinesischen Dongbeiya fahren die Schweizer Snowboardcrosserinnen klar an einem Top-Ergebnis vorbei. Die beste Schweizerin ist Sina Siegenthaler, die im Viertelfinal ausscheidet und schliesslich den 10. Platz belegt. Die weiteren Schweizerinnen scheitern bereits in der Qualifikation. Der Sieg geht an Charlotte Bankes, die vor Josie Baff und Chloe Trespeuch gewinnt.

Bei den Männern läuft es etwas besser. Wie bei den Frauen findet der Weltcup in Dongbeiya in China statt. Kalle Koblet fährt dabei auf den 6. Platz, im kleinen Final ist nur der Italiener Lorenzo Sommariva schneller. Das Rennen entscheidet Jakob Dusek für sich. Der Österreicher triumphiert vor Eliot Grondin und Adam Lambert. Valerio Jud, der zweite Schweizer, scheidet in der Qualifikation.

Ammann verpasst Top 30 – Trunz empfiehlt sich