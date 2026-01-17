Ammann verpasst Top 30 – Trunz empfiehlt sich

Snowboard Alpin – Gian Casanova weiss in Bansko zu überzeugen. Der Alpin-Snowboarder fährt im Parallel-Riesenslalom in Bulgarien auf den 3. Platz. Im kleinen Final setzt er sich gegen den Deutschen Yannik Angenend durch. Zuvor ist er im Halbfinal am späteren Sieger Benjamin Karl aus Österreich gescheitert. Zweiter wird Arnaud Gaudet.
Bei den Frauen kann Julie Zogg keinen Podestplatz herausfahren. Im Viertelfinal gegen Tsubaki Miki bringt sie ihre Fahrt nicht ins Ziel. Den Sieg sichert sich Ramona Theresia Hofmeister vor Aleksandra Krol-Walas und Miki. Die weiteren Schweizerinnen waren in der Qualifikation gescheitert.
Snowboardcross – Im chinesischen Dongbeiya fahren die Schweizer Snowboardcrosserinnen klar an einem Top-Ergebnis vorbei. Die beste Schweizerin ist Sina Siegenthaler, die im Viertelfinal ausscheidet und schliesslich den 10. Platz belegt. Die weiteren Schweizerinnen scheitern bereits in der Qualifikation. Der Sieg geht an Charlotte Bankes, die vor Josie Baff und Chloe Trespeuch gewinnt.
Bei den Männern läuft es etwas besser. Wie bei den Frauen findet der Weltcup in Dongbeiya in China statt. Kalle Koblet fährt dabei auf den 6. Platz, im kleinen Final ist nur der Italiener Lorenzo Sommariva schneller. Das Rennen entscheidet Jakob Dusek für sich. Der Österreicher triumphiert vor Eliot Grondin und Adam Lambert. Valerio Jud, der zweite Schweizer, scheidet in der Qualifikation.
Skispringen – Sandro Hauswirth ist am Weltcup der Skispringer in Sapporo der beste Schweizer. Der 25-jährige Berner Oberländer, der die Selektionsvorgaben für die Winterspiele in Norditalien bereits erfüllt hat, springt auf der Olympiaschanze von 1972 auf den 20. Platz. Drei Ränge dahinter klassiert sich in Abwesenheit des pausierenden Gregor Deschwanden Felix Trunz, der sich mit seinem zweiten Top-25-Resultat des Winters in die Pole-Position für das dritte Schweizer Olympiaticket bringt. Killian Peier (35.), Simon Ammann (41.) und Juri Kesseli (42.) schaffen es nicht in die Top 30. Die letzte Möglichkeit, sich noch entscheidend aufzudrängen, ist das zweite Sapporo-Springen in der Nacht auf Sonntag.
Der slowenische Vierschanzentournee-Gewinner Domen Prevc feiert seinen achten Saisonsieg und verhindert einen japanischen Doppelsieg durch Naoki Nakamura und Ren Nikaido.Bob-Europameisterin fehlt
Bob – Debora Annen und Inola Blatty schafften es im Monobob-Weltcup in Altenberg in Abwesenheit von Europameisterin Melanie Hasler nicht in die Top 10. Die beiden Schweizerinnen belegen am Samstag die Ränge 12 und 13. Annen büsste 1,63 Sekunden auf die Siegerin Kailie Humphries ein, Blatty 1,75 Sekunden.