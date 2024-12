Nach Rücken-OP: Comeback von Toppilot Michael Vogt steht bevor

In der laufenden Bob-Saison fehlte bisher mit Sandro Michel nicht nur der schnellste Schweizer Anschieber, sondern mit Michael Vogt (26) auch der schnellste Schweizer Pilot. Der Schwyzer musste nach seiner Bandscheiben-OP vom August monatelang Reha machen. Diese verlief nach Plan: Vogt sass die letzten zwei Wochen bei Testfahrten in Lillehammer mit dem neuen, in der Schweiz entwickelten Bob («Projekt Neos») erstmals wieder im Schlitten. Seinem Weltcup-Comeback am ersten Januar-Wochenende scheint nichts im Weg zu stehen. «Meinen Rücken gehts gut. Wenn das so bleibt, gehe ich in Winterberg an den Start», sagt Vogt.

Die Rückkehr von Vogt als Schweizer Podestanwärter ist auch eine gute Nachricht für die Organisatoren des Heimrennens in St. Moritz. Das Engadin ist diesen Winter gleich zweimal Weltcup-Bühne. Neben dem traditionellen Weekend mit Zweier- und Viererbob vom 11./12. Januar kommts am 25./26. Januar zu zwei Vierer-Rennen. Der Grund: Weil auf der engen Bahn in Sigulda (Lett) keine grossen Schlitten fahren können und es keine Überseerennen gibt, sprang St. Moritz ein, um genug Rennen für die Weltcup-Wertung im Kalender zu haben. (md)