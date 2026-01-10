Hasler krönt sich zur Monobob-Europameisterin

Schweizer Jubel in St. Moritz. Melanie Hasler wird im Monobob Zweite und holt als beste Europäerin damit EM-Gold.

Melanie Hasler wird im heimischen St. Moritz GR Europameisterin im Monobob. Die 26-jährige Aargauerin ist die beste Europäerin und steht erstmals in dieser Saison ebenfalls auf dem Weltcup-Podest.

Im Monobob-Rennen, in dem neben Weltcup-Punkten auch die EM-Medaillen vergeben werden, ist Hasler vor Katrin Beierl und Laura Nolte die beste Europäerin. Das Weltcuprennen gewinnt die Australierin Bree Walker. Sie schlägt Hasler um 0,53 Sekunden.

Inola Blatty und Debora Annen verpassen die Medaillenränge.