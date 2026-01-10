DE
FR
Abonnieren

Dank grandiosem Start-Furioso
Mit dieser Fahrt krönt sich Hasler zur Europameisterin

Melanie Hasler krönt sich beim Heim-Weltcup in St. Moritz zur Europameisterin.
Publiziert: vor 36 Minuten
Kommentieren
Sport aktuell
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen