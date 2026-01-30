Simona de Silvestro ist der Wechsel vom Motorsport in den Eiskanal eindrücklich gelungen: Die 37-jährige Zürcherin erfüllt sich ihren Traum und wird an dem Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina ihre zweite Heimat Italien im Bobsport vertreten.

Die ehemalige Autorennfahrerin Simona de Silvestro erfüllt sich ihren Olympia-Traum. Die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin wird Italien bei den Winterspielen in Mailand-Cortina im Bobsport vertreten.

De Silvestro blickt auf eine beeindruckende Karriere im Motorsport zurück. Die 37-jährige Zürcherin nahm mehrfach am legendären Indianapolis 500 teil, schrieb Geschichte als erste Frau mit WM-Punkten in der Formel E und absolvierte für das Team Sauber Testfahrten in der Formel 1.

Vor drei Jahren wechselte de Silvestro von den Reifen auf die Kufen, um sich ihren Kindheitstraum einer Olympia-Teilnahme zu erfüllen. Mit konstant guten Resultaten im Europacup empfahl sie sich für einen der zwei italienischen Quotenplätze. Auch im Weltcup kam sie bereits zum Einsatz, mit einem 15. Platz im Monobob und Rang 17 im Zweierbob als bisherige Bestresultate.

Im März letzten Jahres durfte de Silvestro die neue Eisbahn in Cortina noch testen – und beschrieb sie im Gespräch mit Blick als «spannende und abwechslungsreiche» Strecke. Jetzt ist offiziell, dass sie vom 6. bis 22. Februar als Teil der italienischen Selektion an den Bob-Bewerben teilnehmen wird.