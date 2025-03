Francesco Friedrich krönt sich in Lake Placid zum Zweierbob-Weltmeister. Zwei weitere Deutsche komplettieren das Podest. Das Schweizer Duo Michael Vogt/Andreas Haas wird Fünfter.

Bob-WM in Lake Placid

Michael Vogt und Andreas Haas fahren an der WM auf Platz 5. Foto: CJ GUNTHER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

22 Jahre nach dem Gold von André Lange gibt es mit Francesco Friedrich wieder einen deutschen Bob-Weltmeister in Lake Placid. Der zweimalige Doppel-Olympiasieger krönt sich zum Zweierbob-König.

Mit zwei Laufbestzeiten in vier Läufen setzte sich der 34-Jährige mit Anschieber Alexander Schüller auf der anspruchsvollen Bahn am Mount van Hoevenberg mit winzigen 0,03 Sekunden Vorsprung vor seinem Dauerrivalen Johannes Lochner durch, der 2023 in St. Moritz mit Georg Fleischhauer Gold gewonnen hatte. Der erst 23-jährige Adam Ammour rundete mit Benedikt Hertel auf Rang drei das starke Abschneiden der Deutschen ab.

Mit Respektabstand folgten der Amerikaner Frank Del Duca auf seiner Heimbahn und das Schweizer Duo Michael Vogt/Andreas Haas. Auf das Podest fehlten dem Schwyzer, der die Saison nach einem Bandscheibenoperation verspätet begonnen hatte, satte 1,62 Sekunden.

Der grippegeschwächte Cédric Follador fuhr auf den respektablen 10. Platz. Timo Rohner musste nach einem verpatzten ersten Tag und Problemen mit einem Lenkseil im dritten Durchgang mit dem 17. Platz vorliebnehmen.