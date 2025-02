Am Mittwoch beginnt in Lenzerheide die Biathlon-WM. Es ist eine Schweizer Premiere. Nicht nur grosse Wettkämpfe im Biathlon sind in der Schweiz eine Seltenheit. Auch grosse Schweizer Erfolge sind rar.

Sie ist die Einzige, die im Biathlon für die Schweiz an einem Grossanlass – bei Olympischen Spielen oder an einer WM – Edelmetall gewinnen konnte. Das Olympia-Silber von Selina Gasparin über 15 km war 2014 eine Sensation. «Zum ersten Mal überhaupt habe ich alle 20 Schüsse getroffen», sagte Gasparin nach dem Wettkampf. Aber nicht ihr Gewehr belohnte sie im Ziel mit einem Kuss, obwohl es auch einen verdient hätte. Den Kuss bekam ihre andere «Waffe» – ihre Ski. Mit ihnen lief Gasparin in Sotschi die zehntbeste Laufzeit.

Magdalena Neuner

Von ihren 6 WM-Starts brachte sie 12 Goldmedaillen heim. Die inzwischen dreifache Mutter aus Garmisch trat 2012 mit nur 25 Jahren zurück. Während ihrer Karriere galt Magdalena Neuner als beste Langläuferin im Biathlon. Die Doppelolympiasiegerin und dreifache Gesamtweltcupsiegerin wird heute 38 Jahre alt.

Foto: KEYSTONE

Biathlon-WM: Die Goldhamsterer

1 Ole Einar Björndalen (51, No): 20x Gold (14x Silber, 11x Bronze)

11x Einzelgold

Er wollte Turner werden, schrieb dann aber als Biathlon-Legende Geschichte. Die wichtigsten Zahlen seiner Karriere, die er 2018 beendete: 8x Olympia-Gold, 20x WM-Gold, 6 Siege im Gesamtweltcup und 94 Einzelsiege im Weltcup.

2 Johannes Thingnes Bö (31, No): 20x Gold (13x Silber, 5x Bronze)

10x Einzelgold

In der Jugend spielte er lieber in einer Rockband, als zu trainieren. «Ich muss fast nicht trainieren, um die Nummer eins zu sein», sagte Bö, als er im Januar den Rücktritt für Ende Saison ankündigte. Er hält mit Björndalen den Gold-Rekord.

3 Martin Fourcade (36, Fr): 13x Gold (10x Silber, 5x Bronze)

11x Einzelgold

Der fünffache Olympiasieger trat 2020 in Kontiolahti (Fi) zurück. Natürlich mit einem Sieg. Seinem 79. Einzelsieg im Weltcup. Seine 7 Gesamtweltcupsiege zwischen 2012 und 2018 sind noch immer Rekord.

4 Emil Hegle Svendsen (39, No): 12x Gold (6x Silber, 3x Bronze)

5x Einzelgold

Ziemlich respektlos schnappte er an der WM 2008 mit 22 Legende Björndalen gleich zweimal Gold weg. «Ich werde kein zweiter Björndalen, den kann man nicht kopieren», sagte er damals. Ein Biathlon-Star wurde er. Im April 2018 trat er zurück.

5 Tarjei Bö (36, No): 11x Gold (7x Silber, 8x Bronze)

2x Einzelgold

«Rivalen oder beste Freunde?» so lautet der Buchtitel über die Bö-Brüder. Wenige Tage nach Johannes Thingnes gab auch sein Bruder Tarjei den Rücktritt auf Ende Saison bekannt: «Ich möchte aufhören, solange ich noch zu den Besten gehöre.»

23'500 Franken

Preisgeld (25'000 Euro) erhalten Weltmeister und Weltmeisterinnen an der WM in Lenzerheide vom Biathlon-Weltverband (IBU). Gold-Staffeln dürfen sich 28'000 Franken (30'000 Euro) teilen. Zum Vergleich: An der Ski-WM in Saalbach gibt es für die Sieger in diesen Tagen 57'600 Franken.

Foto: IMAGO/CTK Photo