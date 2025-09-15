Laura Dahlmeier verunglückte bei einer Bergtour in Pakistan tödlich. Nachdem der Leichnam zuerst nicht geborgen werden sollte, kommt es nun offenbar zur Wende.

1/5 Der Leichnam von der tödlich verunglückten Laura Dahlmeier soll nun doch geborgen werden. Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Darum gehts Bergungsaktion für Laura Dahlmeiers Leichnam in Pakistan geplant

Ursprünglich sollte der Leichnam gemäss Dahlmeiers Wunsch nicht geborgen werden

Ende Juli erschütterte die Nachricht vom tragischen Tod Laura Dahlmeiers (†31) die Sportwelt. Die Biathlon-Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin kam am 28. Juli bei einer Tour im Karakorum-Gebirge in Pakistan ums Leben, als sie beim Abseilen von einem Steinschlag erfasst wurde.

Ihre Leiche wurde seit der Tragödie allerdings nie geborgen – so, wie es sich Dahlmeier gewünscht hatte. Ihr Management hatte dazu erklärt: «Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen.»

Am Montag soll ein Team nun eine mögliche Bergung geprüft und sich dagegen entschieden haben. Am Morgen vermeldete «Bild» noch, dass eine Bergung geplant ist. Die Zeitung bezog sich dabei auf den pakistanischen Bergführer Kaleem Shani, der für die Organisation «Shipton Tours» arbeitet, mit der Dahlmeier bei ihrem tödlichen Unfall unterwegs war.

Kurz nach Mittag folgt aber die Information des Managements, dass bereits letzte Woche ein Team die Situation am Laila Peak neu bewertet habe. Erneut wurde dabei entschieden, den Leichnam nicht zu bergen.

Trauerfeier fand im August statt

Die Möglichkeit einer späteren Bergung bestand immer. Die Angehörigen von Laura Dahlmeier wollten sich die Option offenhalten, zu einem späteren Zeitpunkt eine Bergung zu veranlassen.

Am 11. August hatten Familie und Freunde Dahlmeier in ihrem Heimatort Garmisch-Partenkirchen die letzte Ehre erwiesen. Dort wurde ein Gedenkort mit einem Foto von Dahlmeier eingerichtet. Zudem plante die Bürgermeisterin, den Kurpark in den «Laura-Dahlmeier-Park» umzubenennen.