Die Schweizer Biathlon-Staffel der Frauen läuft bei der Olympia-Hauptprobe in Ruhpolding in den 9. Rang. Das Quartett agiert treffsicher, büsst aber in der Loipe zu viel Zeit ein.
Lea Meier, Amy Baserga, Aita Gasparin und Lena Häcki-Gross benötigen nur vier Nachlader, um die 40 Scheiben zu treffen. Trotz des zweitbesten Resultats aller Staffeln im Schiessstand trifft die Schlussläuferin mit 1:47 Minuten Rückstand im Ziel ein.
Die Top-4-Nationen Norwegen, Italien, Schweden und Frankreich liefern sich einen hochklassigen Schlagabtausch und sind in dieser Reihenfolge im Ziel nur durch zehn Sekunden getrennt.