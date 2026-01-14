Am Schiessstand halten die Schweizer Biathletinnen in Ruhpolding mit den weltbesten Nationen mit, in der Loipe verliert die Staffel allerdings zu viel Zeit. Das Quartett läuft auf den 9. Rang.

Treffsichere Schweizerinnen lassen in der Loipe zu viel Zeit liegen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Biathlon-Staffel der Frauen läuft bei der Olympia-Hauptprobe in Ruhpolding in den 9. Rang. Das Quartett agiert treffsicher, büsst aber in der Loipe zu viel Zeit ein.

Lea Meier, Amy Baserga, Aita Gasparin und Lena Häcki-Gross benötigen nur vier Nachlader, um die 40 Scheiben zu treffen. Trotz des zweitbesten Resultats aller Staffeln im Schiessstand trifft die Schlussläuferin mit 1:47 Minuten Rückstand im Ziel ein.

Die Top-4-Nationen Norwegen, Italien, Schweden und Frankreich liefern sich einen hochklassigen Schlagabtausch und sind in dieser Reihenfolge im Ziel nur durch zehn Sekunden getrennt.