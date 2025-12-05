Die Schweizer Biathletinnen enttäuschen beim Sprint im Schwedischen Östersund. Suvi Minkkinen gewinnt ihr erstes Weltcup-Rennen im Einzel.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am ersten Sprint der Frauen der Biathlon-Saison enttäuschen die Schweizerinnen. Amy Baserga klassiert sich im 25. Rang.

Die Schweizerinnen enttäuschen vor allem läuferisch. Amy Baserga (25), die zweimalige Juniorinnen-Weltmeisterin, die im Rennen über 15 km noch am Sieg schnupperte, verliert diesmal über nur die halbe Distanz in der Loipe markant mehr Zeit auf die Besten.

Alle anderen Schweizerinnen klassieren sich nicht unter den ersten 50. Lena Häcki-Gross, die das erste Rennen krankheitshalber noch ausgelassen hat, büsst als 65. trotz bloss einem Fehlschuss 2:17,6 Minuten ein.

Die Finnin Suvi Minkkinen kommt mit 30 Jahren zu ihrem ersten Weltcuperfolg im Einzel. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Schweden Anna Magnusson und die Französin Océane Michelon.