Tommaso Giacomel nutzt seine gute Startposition nach dem Sprint aus und gewinnt trotz sechs Schiessfehlern auch die Verfolgung. Die drei startenden Schweizer überzeugen als Team.

Biathlon

Tommaso Giacomel gewinnt beim Biathlon-Weltcup in Oberhof zwei Tage nach dem Sprint auch das Verfolgungsrennen. Der Italiener holt sich seinen fünften Weltcup-Sieg trotz sechs Strafrunden knapp vor Martin Uldal (4,5 Sekunden zurück). Der Norweger hat vor dem letzten Schiessen noch fast 40 Sekunden Vorsprung auf den ersten Verfolger, Giacomel liegt zu diesem Zeitpunkt mehr als eine Minute hinter Uldal zurück. Dann jedoch unterlaufen dem Norweger gleich drei Schiessfehler, während Giacomel alle Scheiben trifft – die Entscheidung in diesem Duell. Den letzten Podestplatz holt sich der Schwede Sebastian Samuelsson.

Niklas Hartweg, im Sprint 26., verbessert sich am Samstag auf den 19. Rang. Dem 25-Jährigen unterlaufen am Schiessstand drei Fehler. Nur knapp dahinter sorgen Joscha Burkhalter (24.) und Sebastian Stalder (25.) für ein gutes Schweizer Teamergebnis. Der vierte für die Verfolgung qualifizierte Schweizer Dajan Danuser hat krankheitsbedingt auf einen Start verzichten müssen.

Snowboarder

Beim Heim-Weltcup in Scuol haben die Schweizer Alpin-Boarder mit dem Ausgang an der Spitze nichts zu tun. Dario Caviezel, der im Achtelfinal seinen Landsmann Gian Casanova bezwingt, scheitert beim Parallel-Riesenslalom eine Runde später um 0,47 Sekunden am Italiener Roland Fischnaller. Bei den Frauen bedeuten die Achtelfinals Endstation für Flurina Bätschi und Julie Zogg.

Skispringen

Sina Arnet erreicht beim Weltcup-Springen in Ljubno das drittbeste Ergebnis der Karriere. Die 20-jährige Obwaldnerin verbessert sich auf der Normalschanze in Slowenien im zweiten Durchgang noch um sechs Positionen in den 19. Rang. Der Sieg geht an die einheimische Überfliegerin Nika Prevc, die zum 30. Mal im Weltcup gewann.

Rodeln

Natalie Maag fährt im Weltcup in Winterberg auf den 8. Platz. Die Zürcher Oberländerin verliert im Einsitzer rund drei Zehntel aufs Podest. Den Sieg sichert sich Hannah Prock aus Österreich, die bereits Anfang Dezember in Winterberg triumphiert hat. Die Deutsche Julia Taubitz und die Italienerin Verena Hofer komplettieren das Podest.