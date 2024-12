Er gehört an der WM in Lenzerheide zu den lokalen Hoffnungsträgern, sie ist Ex-Biathletin und wird als Stadionspeakerin amten. Joscha Burkhalter und Ladina Meier-Ruge sind das Biathlon-Traumpaar der Schweiz – zusammen wollen sie die Heim-WM rocken.

1/11 Joscha Burkhalter und Ladina Meier-Ruge analysieren die WM-Strecke in Lenzerheide. Foto: STEFAN BOHRER

Ganz zum Schluss des Termins mit Blick sagt Ladina Meier-Ruge (32) etwas, das wohl sämtliche ihrer ehemaligen Teamkollegen sofort unterschreiben würden: «Aktuell ist es in der Schweiz etwas vom Schönsten, Biathletin oder Biathlet zu sein. Es steht nicht nur zum ersten Mal eine Heim-WM vor der Tür, sondern auch noch Olympia 2026, direkt über der Grenze in Antholz.» Die Walliserin ist zwar selbst nicht mehr aktiv, hat aber jahrelang ihren Lieblingssport professionell betrieben und steht dem aktuellen Weltcup-Team immer noch sehr nahe.

Einer der Gründe hierfür sitzt neben ihr am Tisch – und heisst Joscha Burkhalter (28). Der Simmentaler gehört zu den Schweizer Spitzenathleten und ist seit über drei Jahren mit Meier-Ruge liiert. Er hat nach seinem vielversprechenden Saisonstart, mit Rang 12 im 15-km-Einzel in Kontiolahti (Fi), das Ticket für die Heim-WM vom 12. bis 23. Februar in Lenzerheide eigentlich in der Tasche.

Weil bis zum Stichtag am 27. Januar noch viel passieren kann, gibt sich Burkhalter aber noch zurückhaltend. Doch es ist klar: Er und Meier-Ruge hoffen, dass sie das WM-Spektakel als gemeinsames Abenteuer bestreiten dürfen. Denn Meier-Ruge hat ihre Aufgabe beim grossen Heim-Event schon längst auf sicher: Sie ist Teil des Entertainment-Teams der Organisatoren. Wie schon bei der EM und der Weltcup-Premiere in Lenzerheide wird ihre Stimme im Zielstadion zu hören sein. Sie begleitet die Rennen und wird versuchen, ihre Biathlon-Expertise ins Kommentieren einfliessen zu lassen. «Ich schaue, dass ich möglichst neutral bleibe», meint sie lachend, «ich werde für alle fanen, aber dass mein Herz für die Schweiz schlägt, ist ja wohl offensichtlich.»

Und wenn ihr Freund Joscha im Einsatz steht? «Dann bin ich vermutlich nervöser als er», sagt sie und gibt zu, nie hinschauen zu können, wenn es für ihn in den Schiessstand geht. Burkhalter, der insbesondere von einem Staffel-Coup träumt, zeigt sich umgekehrt gelassen und meint, er sei froh, die Stimme seiner Partnerin während der Rennen im Hintergrund zu hören: «Das bin ich mir schon gewohnt. Das ist mein allergrösster Vorteil.»

«Das ist einfach unsere Welt»

Das Paar lebt Biathlon ohnehin tagein, tagaus. «Wir mussten bislang noch keinen Bereich im Leben definieren, in dem wir nicht über unseren Sport sprechen dürfen», sagt Burkhalter schmunzelnd. Und Meier-Ruge fügt an: «Wir finden das halt spannend. Wir kennen jeden in der Szene – das ist einfach unsere Welt.»

Burkhalter ist froh um die professionelle Meinung seiner Freundin am Küchentisch: «Wir ticken nicht nur privat ähnlich, sondern auch in sportlicher Hinsicht. Sie gibt mir gute, konstruktive Tipps – und wir können auch zusammen trainieren gehen.»

Meier-Ruge ist zwar nicht mehr aktiv, doch sie ist ihrer Leidenschaft auch dahingehend treu geblieben, als dass sie neben ihrer Tätigkeit auf der allgemeinen inneren Medizin im Berner Lindenhofspital auch als Verbandsärztin amtet und so beispielsweise an die Junioren-WM mitreist. Für solche Aufgaben bekommt sie von ihrem Arbeitgeber genauso frei wie für ihren Speaker-Job während der gesamten Heim-WM. Über Letztere sagt sie: «Dann werden wir uns wohl nicht allzu oft sehen können – aber das Wichtigste ist ohnehin, dass wir das gemeinsam mit der Biathlon-Familie erleben können.»