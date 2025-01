1/5 Kann die Tränen nicht zurückhalten: Johannes Thingnes Bö erklärt seinen Rücktritt. Foto: AFP

AFP Agence France Presse

Der Biathlon-König tritt ab: Für Superstar Johannes Thingnes Bö ist am Saisonende Schluss. Der 31-Jährige verzichtet damit auch auf einen weiteren Olympia-Start im kommenden Jahr in Italien. «Jetzt ist es an der Zeit, meine Familie in den Vordergrund zu stellen», schrieb der Dominator bei Instagram: «Eigentlich wollte ich noch ein Jahr weitermachen, aber die Teilnahme an den Olympischen Spielen verlangt mir noch mehr ab, auch von meinem Umfeld.»

Die Zeit im Biathlon-Zirkus sei «fantastisch, aber auch eine Herausforderung» gewesen. Er «liebe es immer noch, an Wettkämpfen teilzunehmen, aber die Wettkampftage sind im Vergleich zu all den anderen Tagen sehr kurz. Lasst uns die letzten Wettkämpfe gemeinsam geniessen, bevor wir am Holmenkollen vom 20. bis 23. März mit einem Paukenschlag abschliessen.» In seiner Heimat wird das Weltcupfinale stattfinden.

Bö dominiert die Szene seit Jahren. Er gewann bei Olympia bislang fünfmal Gold. Mit insgesamt 20 WM-Titeln ist der «Böminator» gemeinsam mit Legende Ole Einar Björndalen sogar Rekordweltmeister. Bei der WM in Lenzerheide (12. bis 23. Februar) kann Bö seinen Landsmann sogar noch überholen. Im Weltcup holte der Norweger bislang 79 Einzelsiege und gewann fünfmal die Gesamtwertung.

Der norwegische Verband (NSSF) berief am Samstag in der Chiemgau Arena kurzfristig eine Pressekonferenz ein.