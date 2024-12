Biathlon-Weltmeisterin Ingrid Landmark Tandrevold (28) verrät den Grund für ihre plötzliche Wettkampfpause. Sie hofft, im Januar in den Weltcup zurückzukehren.

1/4 Ingrid Landmark Tandrevold meldet sich aus dem Spital. Die Biathlon-Weltmeisterin wurde am Mittwoch operiert. Foto: Instagram ingridtand

Auf einen Blick Biathlon-Weltmeisterin Tandrevold pausiert wegen einer Herzrhythmusstörung

Das Herzproblem sei nicht gefährlich, erklärt sie auf Instagram

Am Mittwoch wurde sie operiert und hofft, im Januar in den Weltcup zurückzukehren

Nicola Abt Reporter Sport

Biathlon-Weltmeisterin Ingrid Landmark Tandrevold (28) reiste Anfang Dezember mit Herzproblemen vom Weltcup in Kontiolahti (Fin) ab. Seitdem hat sie kein Rennen mehr bestritten. Nun verrät die Norwegerin Details zu ihrer plötzlichen Pause. «Es werden andere Weihnachten, als ich sie geplant hatte», beginnt Tandrevolds Stellungnahme auf Instagram.

Dann erklärt sie, dass die Ärzte bei ihr eine Herzrhythmusstörung entdeckten. «Es gilt als angeboren, kann aber durch mentalen und physischen Stress ausgelöst werden.» Gefährlich sei es nicht. «Nur sehr unangenehm. Gerade, wenn man versucht, schnell auf den Langlaufski zu fahren, und gleichzeitig Blitze sieht.»

Am Mittwoch legten die Ärzte bei einem Eingriff einen dünnen Katheter durch die Blutgefässe direkt zu ihrem Herzen. Sie fühle sich gut und habe auch schon wieder leicht trainiert. «Ich freue mich darauf, im Januar hoffentlich wieder beim Weltcup dabei zu sein», so Tandrevold. Die nächsten Rennen finden ab dem 9. Januar in Oberhof (De) statt.