Kälin schrammt an Top 10 vorbei

Die Schweizer Langläufer zeigen sich beim Weltcup in Finnland stark, auch die Bobfahrerinnen in Innsbruck schlagen sich achtbar. Das sind die Wintersport-Fakten des Sonntags.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Langlauf

Die Schweizer Distanzläufer zeigen beim Weltcup in Ruka eine starke Reaktion auf den schwachen Saisonstart am Freitag. Über 20 km Skating mit Massenstart schafft Beda Klee mit dem 14. Rang die geforderte Olympianorm (Top 15). Für den Toggenburger ist dies nach einer Seuchensaison eine besondere Erleichterung. Als Sechzehnter verpasst der Bündner Jason Rüesch die Qualifikationslimite um eine Zehntelsekunde - notabene gegen den für einmal enttäuschenden Überläufer Johannes Klaebo, der seinen 100. Weltcuspieg klar verpasst. Mit Harald Amundsen und Einar Hedegart feiert Norwegen in Lappland dennoch einen Doppelsieg.

Nadja Kälin knapp neben den Top 10

Noch näher an die Top 10 heran kommt im Frauenrennen Nadja Kälin. Als Elfte verpasst die 24-jährige Engadinerin ihr Weltcup-Bestresultat aus der letzten Saison nur um drei Plätze. Über die 20 km verliert sie gut eineinhalb Minuten auf die schwedische Supersprinterin Jonna Sundling, die sich in der Spitzengruppe gegen die Amerikanerin Jessie Diggins durchsetzt. Zweitbeste Schweizerin ist Marina Kälin, die zwei Jahre jüngere Schwester von Nadja, im 28. Rang.

Bob

Die Schweizer Bobfahrerinnen und -fahrer warten auch nach siebten Weltcuprennen der Saison auf den ersten Top-6-Platz. Die Debütantinnen Inola Blatty/Salomé Kora dürfen in Innsbruck mit ihrem 8. Rang im Zweier aber zu hundert Prozent zufrieden sein. Sie waren damit der beste Schweizer Schlitten, noch eine Position (und 24 Hundertstel) vor Melanie Hasler/Muswama Kambundji. Beim Sieg der deutschen Dominatorin Laura Nolte klassierte sich das dritte Schweizer Team Debora Annen/Mara Morell im 13. Rang.