Fanny Smith innert 24 Stunden zweimal auf dem Podest

Zwei Podestplätze innert 24 Stunden für Fanny Smith. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Fanny Smith steigt beim Skicross-Weltcup auf der Reiteralm auch im zweiten Rennen auf das Podest. Nach Platz 2 am Donnerstag wird die 32-jährige Waadtländerin auch am Freitag Zweite. Smith muss sich einzig der Kanadierin India Sherret knapp geschlagen geben. Am Donnerstag hatte sich die Schweizerin im Kampf um Platz 3 im Fotofinish noch hauchdünn durchgesetzt, nun dreht die 28-Jährige den Spiess um und lässt sich trotz eines erneut starken Schlussteils von Smith nicht mehr überholen.

Für Smith ist es die 76. Einzel-Podest-Platzierung im Weltcup, die dritte in dieser Saison. Bereits beim Auftakt in Val Thorens Mitte Dezember klassierte sie sich im 2. Rang.

Schweizer Männer verpassen Viertelfinal

Bei den Männern schafft keiner aus dem angetretenen Schweizer Trio den Sprung in den Viertelfinal. Tobias Baur, Marc Bischofberger und Romain Détraz bleiben allesamt bereits in den Achtelfinals hängen. Der Franzose Youri Duplessis Kergomard siegt vor dem Italiener Simone Deromedis und dem Kanadier Kevin Drury. Natalie Schär, am Vortag nicht qualifiziert, scheidet bei den Frauen im Viertelfinal aus.

Alex Fiva und Talina Gantenbein liessen nach ihren heftigen Stürzen am Donnerstag das zweite Rennen auf der Reiteralm aus.