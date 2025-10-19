Beim Schwimm-Weltcup in Westmont überzeugt Noè Ponti weiter. Der 24-jährige Tessiner beendet die 200 m Schmetterling nach einem starken Rennen auf Platz 2.

Nachdem er letzte Woche in Carmel noch verzichtet hatte, ging Ponti in Westmont über 200 Meter Schmetterling an den Start. Im Final musste er sich mit seiner Endzeit von 1:49,32 lediglich Ilya Kharun geschlagen geben, der 86 Hundertstel schneller war.

Ponti zeigte von Beginn weg ein mutiges Rennen, das er bis zur 150-Meter-Marke anführte. Auf den letzten zwei Bahnen musste er den Olympiadritten aus Kanada dann jedoch vorbeiziehen lassen. Hinter Ponti schwamm der Amerikaner Julian Trenton auf den Bronzeplatz.

In der Nacht auf Montag wird Ponti über 50 m Schmetterling im Einsatz stehen und seinen nächsten Podiumsplatz anstreben.