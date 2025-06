Mehrere Wochen nach der erfolgreichen Rettung in der Barrage gegen Aarau gibt GC – wie von Blick angekündigt – offiziell bekannt, nicht mit Trainer Tomas Oral in die Zukunft zu gehen.

1/4 Verlässt GC nach erfolgreicher Rettung: Tomas Oral. Foto: freshfocus

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Am 30. Mai rettete sich GC sicherte sich GC im Rückspiel gegen Aarau den Klassenerhalt. 21 Tage danach wird offiziell kommuniziert, was schon länger klar erschien: Tomas Oral (52) hat bei den Grasshoppers trotz erfolgreicher Rettung keine Zukunft.

Der Verein bedankt sich in der Mitteilung am Samstagabend bei Tomas Oral für «seinen unermüdlichen Einsatz». Der scheidende Coach lässt derweil ausrichten: «Ich bin von Anfang an mit einer klaren Mission zu GC gekommen: den Klassenerhalt sichern. Ich bin stolz, das geschafft zu haben. Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen, das mir Alain und der gesamte Verein in dieser Situation entgegengebracht hat.»

Er habe Thomas als starken Trainer und «sehr angenehmen Menschen» kennengelernt, äussert sich GC-Sportchef Alain Suter zur Trennung: «Für die kommende Saison will der Club jedoch mit einer neuen sportlichen Ausrichtung, inklusive einer kompletten Neubesetzung der Schlüsselpositionen und frischen Impulsen starten», erklärt der Neo-Sportchef die Massnahme. Auch wenn sich die Wege nun trennen würden, bleibe «grosser Respekt» für die Arbeit des Deutschen.

Wenige Namen bei Nachfolger-Suche

Die Trennung von Oral ist eine Nachricht, die man eigentlich bereits am 4. Juni bei einer von GC einberufenen Pressekonferenz erwartet hatte. Damals sagte Sutter zwar auch: «Stand heute haben wir keinen Trainer.» Eine Zukunft mit Trainer Oral wurde damals aber nicht ausgeschlossen. Erst jetzt ist das Dossier hochoffiziell geschlossen.

Womit sich die Suche nach einem Nachfolger mehr denn je stellt. Viele Namen sind dabei nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Eine Spur nach Österreich zu Gerald Scheiblehner (48) von Blau-Weiss Linz war zuletzt wieder erkaltet. Diese Woche tauchte auch der Name Ciriaco Sforza (55) in der Gerüchteküche auf. Klar scheint bei der Trainersuche nur, dass der gehandelte Patrick Rahmen (56) nicht mehr auf der Liste der Hoppers steht.