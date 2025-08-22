Premiere für Leandro Riedi an den US Open. Der Schweizer übersteht die Qualifikation und wird erstmals im Hauptfeld antreten.

1/5 Nach Wimbledon erreicht Leandro Riedi auch an den US Open das Hauptfeld Foto: PETER KLAUNZER

Darum gehts Riedi nimmt zum zweiten Mal an einem Grand-Slam-Turnier teil

Zürcher Tennisspieler kämpfte mit Knieverletzung und weiteren gesundheitlichen Rückschlägen

Höchste Weltranglistenplatzierung war 117 im August des Vorjahres Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Leandro Riedi (ATP 436) qualifiziert sich für das Hauptfeld des US Open. Der 23-jährige Schweizer setzt sich gegen den Amerikaner Garrett Johns (ATP 303) 7:6 (7:5), 6:4 durch.

Für Riedi ist es erst die zweite Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier. Seine Premiere hatte der Zürcher im Sommer in Wimbledon gefeiert. Dort traf er in der ersten Runde auf den Briten Oliver Tarvet und schied in drei Sätzen aus.

Riedis höchste Platzierung in der Weltrangliste war Platz 117 im August des vergangenen Jahres. Bei der letztjährigen Qualifikation für die US Open zog er sich dann eine Knieverletzung zu, die operiert werden musste. Eine weitere Verletzung folgte im Januar, worauf er aus den Top 500 fiel. Seit Mai bestreitet Riedi wieder Turniere.