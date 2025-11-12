Beide Halbfinals und der Final der Fussball-Europameisterschaft 2028 werden im gleichen Stadion ausgetragen: dem Londoner Wembley-Stadion. Das gibt die Uefa am Mittwochabend bekannt.

1/2 Die Halbfinals und der Final der EURO 2028 finden im Londoner Wembley-Stadion statt. Foto: keystone-sda.ch

Die Fussball-EM 2028 in Grossbritannien und Irland endet mit drei Spielen im Londoner Wembley-Stadion.: Wie die Uefa am Mittwochabend am Piccadilly Circus in der britischen Hauptstadt mitteilt, werden beide Halbfinals sowie der Final in der 86'000 Menschen fassenden Arena gespielt.

Dies ist schon bei der gesamteuropäischen Endrunde 2021 der Fall gewesen. Das Endspiel wird am 9. Juli um 18 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen. Eröffnet wird das Turnier genau einen Monat zuvor, am 9. Juni im walisischen Cardiff. Die vier Viertelfinalspiele werden in Dublin, Glasgow, Cardiff und London gespielt.

Die Uefa bestätigt drei Anspielzeiten für das Turnier mit 24 Mannschaften und 51 Spielen: 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr (jeweils Schweizer Zeit). Der genaue Spielplan wird nach der Auslosung 2027 veröffentlicht. Die Lose für die EM-Qualifikation werden am 6. Dezember 2026 im nordirischen Belfast gezogen. Gespielt wird 2028 in neun Stadien in acht Städten in England, Wales, Schottland und Irland. Ursprünglich war auch Nordirland als Gastgeberland vorgesehen, der Umbau des Casement Parks in Belfast wird aber nicht rechtzeitig abgeschlossen sein.