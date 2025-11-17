Marcel Hug gewinnt erneut auch den Marathon in Oita in Japan und hält damit seine makellose Saisonbilanz aufrecht. Bei den Frauen siegt Manuela Schär.

Marcel Hug gewinnt den Marathon in Oita zum zwölften Mal. Foto: Angelina Katsanis

Darum gehts Hug verfehlte seinen Weltrekord um nur vier Sekunden

Manuela Schär siegte mit über sechs Minuten Vorsprung

Hug gewann in Oita bereits zum zwölften Mal Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Hug war bei seinem neuesten Erfolg, dem achten bei acht Teilnahmen in Wettkämpfen über die 42,195 Kilometer in diesem Jahr, nahe am eigenen Weltrekord. Die Bestmarke verfehlte er um lediglich vier Sekunden. Im Ziel traf er mit rund vier Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Chinesen Luo Xingchuan ein.

Hug siegte in Oita zum bereits zwölften Mal, Manuela Schär dominierte zum fünften Mal. Die Luzernerin distanzierte ihre ersten Verfolgerinnen, Landsfrau Patricia Eachus und die Japanerin Nakamine Tsubasa, um mehr als sechs Minuten. Die letztjährige Gewinnerin Catherine Debrunner verzichtete auf den Start.