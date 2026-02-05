Wawrinka kann seinem Auftaktsieg beim ATP-Turnier von Montpellier keinen Erfolg hinzufügen. Er unterliegt dem Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 8) im Achtelfinal mit 4:6, 6:7 (3:7).

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stan Wawrinka gelingt es im Achtelfinal des ATP-250-Turniers in Montpellier nicht, Félix Auger-Aliassime zu schlagen. Der Waadtländer unterliegt in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 (7:3) gegen die Nummer 8 der Welt.

Wawrinka, der am Mittwoch in der ersten Runde einen soliden Sieg gegen den Serben Hamad Medjedovic errungen hat, wird von «FAA», der Nummer 1 des Turniers in Montpellier, über weite Strecken dominiert. Er leistet jedoch grossen Widerstand, insbesondere im zweiten Satz, der erst im Tiebreak entschieden wird.

Als er im zweiten Satz seinen Aufschlag verloren hat und mit 2:3 zurückliegt, gelingt es Wawrinka, sofort wieder aufzuholen und mit dem 25-jährigen Kanadier gleichzuziehen. In der Kurzentscheidung übernimmt der Halbfinalist der US Open 2025 jedoch schnell die Oberhand.

Wawrinka, der in Montpellier eine Wildcard erhalten hat, wird dank seines Sieges in der ersten Runde einige Plätze in der Weltrangliste gutmachen. Derzeit auf Platz 113 der Weltrangliste rangiert, dürfte sich der 40-Jährige den Top 100 nähern.