Schweizer Biathlon-Staffel mit bestem Resultat der Saison

Die Schweizer Biathlon-Staffel läuft in Ruhpolding auf den 7. Platz. Damit erzielen Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Jeremy Finello und Joscha Burkhalter das beste Staffel-Resultat der Saison.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Es hätte wohl auch noch weiter nach vorne gehen können für das Quartett. Nach acht von zwölf Runden, vor dem sechsten Schiessen, lag die Schweiz auf dem 2. Zwischenrang. Eine Strafrunde von Jeremy Finello wegen zu vieler Fehlschüsse beim Stehendschiessen liess Stalder, Hartweg, Finello und Burkhalter jedoch zurückfallen.

An die Spitze des Klassements setzte sich schliesslich Frankreich. Schlussläufer Eric Perrot gewann das Duell gegen seine Konkurrenten aus Norwegen (2.) und Deutschland (3.).