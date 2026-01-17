Die Snowboardcrosser bestreiten einen Wettkampf in China, während die Skispringer im japanischen Sapporo sind. Das läuft an diesem Samstag im Wintersport.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Koblet im kleinen Final

Snowboardcross – Im chinesischen Dongbeiya fahren die Schweizer Snowboardcrosserinnen klar an einem Top-Ergebnis vorbei. Die beste Schweizerin ist Sina Siegenthaler, die im Viertelfinal ausscheidet und schliesslich den 10. Platz belegt. Die weiteren Schweizerinnen scheitern bereits in der Qualifikation. Der Sieg geht an Charlotte Bankes, die vor Josie Baff und Chloe Trespeuch gewinnt.

Bei den Männern läuft es etwas besser. Wie bei den Frauen findet der Weltcup in Dongbeiya in China statt. Kalle Koblet fährt dabei auf den 6. Platz, im kleinen Final ist nur der Italiener Lorenzo Sommariva schneller. Das Rennen entscheidet Jakob Dusek für sich. Der Österreicher triumphiert vor Eliot Grondin und Adam Lambert. Valerio Jud, der zweite Schweizer, scheidet in der Qualifikation.

Ammann verpasst Top 30 – Trunz empfiehlt sich