Ammann verpasst Top 30 – Trunz empfiehlt sich

Snowboardcross – Im chinesischen Dongbeiya fahren die Schweizer Snowboardcrosserinnen klar an einem Top-Ergebnis vorbei. Die beste Schweizerin ist Sina Siegenthaler, die im Viertelfinal ausscheidet und schliesslich den 10. Platz belegt. Die weiteren Schweizerinnen scheitern bereits in der Qualifikation. Der Sieg geht an Charlotte Bankes, die vor Josie Baff und Chloe Trespeuch gewinnt.
Bei den Männern läuft es etwas besser. Wie bei den Frauen findet der Weltcup in Dongbeiya in China statt. Kalle Koblet fährt dabei auf den 6. Platz, im kleinen Final ist nur der Italiener Lorenzo Sommariva schneller. Das Rennen entscheidet Jakob Dusek für sich. Der Österreicher triumphiert vor Eliot Grondin und Adam Lambert. Valerio Jud, der zweite Schweizer, scheidet in der Qualifikation.
Skispringen – Sandro Hauswirth ist am Weltcup der Skispringer in Sapporo der beste Schweizer. Der 25-jährige Berner Oberländer, der die Selektionsvorgaben für die Winterspiele in Norditalien bereits erfüllt hat, springt auf der Olympiaschanze von 1972 auf den 20. Platz. Drei Ränge dahinter klassiert sich in Abwesenheit des pausierenden Gregor Deschwanden Felix Trunz, der sich mit seinem zweiten Top-25-Resultat des Winters in die Pole-Position für das dritte Schweizer Olympiaticket bringt. Killian Peier (35.), Simon Ammann (41.) und Juri Kesseli (42.) schaffen es nicht in die Top 30. Die letzte Möglichkeit, sich noch entscheidend aufzudrängen, ist das zweite Sapporo-Springen in der Nacht auf Sonntag.
Der slowenische Vierschanzentournee-Gewinner Domen Prevc feiert seinen achten Saisonsieg und verhindert einen japanischen Doppelsieg durch Naoki Nakamura und Ren Nikaido.