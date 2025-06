Jonah Plock (l.) und Patrick Brunner gewinnen im Zweier ohne ihren Vorlauf auf dem Rotsee. Foto: Philipp Schmidli

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Fraktion an der Weltcup-Regatta auf dem Rotsee sichert sich in den Vorläufen einen Final-Platz und sechs Halbfinal-Teilnahmen.

Für den einzigen Schweizer Sieg in der Qualifikation sorgen Jonah Plock und Patrick Brunner im Zweier ohne. Der St. Galler und der Luzerner haben vor knapp zwei Wochen bei der Weltcup-Veranstaltung in Varese Rang 3 belegt. In Norditalien haben Kai Schätzle und Raphaël Ahumada im Doppelzweier ihren ersten gemeinsamen Sieg errungen. In Luzern belegen der Luzerner und der Waadtländer in ihrem Vorlauf Platz 2 hinter dem serbischen Duo Martin Mackovic/Nikolaj Pimenov.

Auf Frauen-Seite erreicht der Schweizer Doppelvierer dank Rang 2 im Vorlauf den Final. Das Quartett mit Olivia Nacht, Olivia Negrinotti, Nina Wettstein und Olivia Roth muss sich lediglich den Rumäninnen geschlagen geben. Die Bernerin Aurelia-Maxima Janzen, die den Wettkampf vor Heimpublikum als Vorbereitung auf die Junioren-Weltmeisterschaften im Juli in Poznan in Polen bestreitet, schafft im Skiff dank Platz 2 den Einzug in die Halbfinals wie Lisa Lötscher und Célia Dupré im Zweier ohne.

Im Doppelzweier genügt Salome Ulrich und Fabienne Schweizer Rang 3 zum Vorstoss in die Vorschluss-Runde. Einen Platz im Halbfinal sichert sich zudem Laura Villiger mit Platz 4 im Leichtgewichts-Einer.