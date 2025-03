Hawks feiern nächsten Sieg

Die Atlanta Hawks sind derzeit gut im Schuss. Gegen die Philadelphia 76ers schafft das Team aus dem Bundesstaat Georgia den dritten Sieg in Serie und konsolidiert Platz 7 in der Eastern Conference.

Hawks-Star Trae Young freut sich über einen weiteren Sieg. Foto: Mike Stewart

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Clint Capela fehlte beim 132:119-Erfolg wegen einer Verletzung an der Hand zum zweiten Mal. Der Genfer, so war am Wochenende bekannt geworden, dürfte mindestens einen Monat ausfallen.