Fabienne Schlumpf verpasst New-York-Marathon

Fabienne Schlumpf beim Zieleinlauf des Murtenlaufs, den sie trotz eines Sehnenrisses unterwegs noch gewinnen konnte.
Foto: PETER SCHNEIDER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Ausdauer-Läuferin Fabienne Schlumpf (34) fällt wegen eines Sehnenrisses aus, den sie sich beim Gedenklauf Murten–Freiburg zugezogen hat. In den nächsten Tagen wird Schlumpf operiert, teilt sie auf ihrem Instagram-Account mit.
Schlumpf befand sich mitten in der Vorbereitung auf den New-York-Marathon am 2. November, an dem sie vor einem Jahr mit Platz 5 ihr bestes Ergebnis an einem grossen Marathon erzielte.