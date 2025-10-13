DE
Wegen Verletzung
Fabienne Schlumpf verpasst New-York-Marathon

Nach Platz fünf im letzten Jahr muss Fabienne Schlumpf nun auf den Marathon im Big Apple verzichten.
Publiziert: 15:45 Uhr
|
Aktualisiert: 15:48 Uhr
Fabienne Schlumpf beim Zieleinlauf des Murtenlaufs, den sie trotz eines Sehnenrisses unterwegs noch gewinnen konnte.
Foto: PETER SCHNEIDER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Ausdauer-Läuferin Fabienne Schlumpf (34) fällt wegen eines Sehnenrisses aus, den sie sich beim Gedenklauf Murten–Freiburg zugezogen hat. In den nächsten Tagen wird Schlumpf operiert, teilt sie auf ihrem Instagram-Account mit. 

Schlumpf befand sich mitten in der Vorbereitung auf den New-York-Marathon am 2. November, an dem sie vor einem Jahr mit Platz 5 ihr bestes Ergebnis an einem grossen Marathon erzielte.

