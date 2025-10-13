Fabienne Schlumpf verpasst New-York-Marathon

Nach Platz fünf im letzten Jahr muss Fabienne Schlumpf nun auf den Marathon im Big Apple verzichten.

Fabienne Schlumpf beim Zieleinlauf des Murtenlaufs, den sie trotz eines Sehnenrisses unterwegs noch gewinnen konnte. Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Ausdauer-Läuferin Fabienne Schlumpf (34) fällt wegen eines Sehnenrisses aus, den sie sich beim Gedenklauf Murten–Freiburg zugezogen hat. In den nächsten Tagen wird Schlumpf operiert, teilt sie auf ihrem Instagram-Account mit.

Schlumpf befand sich mitten in der Vorbereitung auf den New-York-Marathon am 2. November, an dem sie vor einem Jahr mit Platz 5 ihr bestes Ergebnis an einem grossen Marathon erzielte.