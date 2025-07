1/2 Clint Capela kehrt nach fünf Jahren zu den Houston Rockets zurück – und wird dort Teamkollege des vierfachen Olympiasiegers Kevin Durant. Foto: CYRIL ZINGARO

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Wechsel von Kevin Durant von den Phoenix Suns zu den Houston Rockets wird von der NBA als Teil einer Transaktion zwischen sieben Teams genehmigt – ein Rekord in der Geschichte der Basketballliga. Beteiligt sind auch die Atlanta Hawks, die Clint Capela zu den Rockets ziehen lassen, sowie die Minnesota Timberwolves, die Golden State Warriors, die Brooklyn Nets und die Los Angeles Lakers. Für den 31-jährigen Genfer Capela, der seit für die Atlanta Hawks tätig war, ist es eine Rückkehr. Bis 2020 hatte er sechs Jahre für die Franchise aus Texas gespielt.

Insgesamt sind 13 Spieler vom umfassendsten Tauschgeschäft der NBA betroffen. Neben Capela wechseln unter anderem Jalen Green und Dillon Brooks im Gegenzug für Durant von den Rockets zu den Suns. Darüber hinaus wird es mindestens fünf Zweitrunden-Picks für den Draft geben. Sowohl die Hawks als auch die Timberwolves sollen eine finanzielle Entschädigung erhalten, damit die Rechnung aufgeht.

Der 36-jährige Durant spielte in den vergangenen drei Jahren für die Suns und hatte mit dem Team nie den erhofften Erfolg in den Playoffs. Die Rockets waren in der vergangenen Saison das zweitbeste Team der Western Conference, scheiterten aber in der ersten Runde der Playoffs an den Golden State Warriors. Für den vierfachen Olympiasieger Durant sind die Rockets nach den Oklahoma City Thunder, den Warriors, den Brooklyn Nets und den Suns das fünfte NBA-Team.