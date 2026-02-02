Wechsel in die League One
Thun leiht Stewart nach England aus
Der FC Thun, der unangefochtene Leader der Super League, leiht den Engländer Layton Stewart bis Ende der laufenden Saison an den AFC Wimbledon in die League One aus.
Publiziert: vor 51 Minuten
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Mit dem temporären Wechsel soll der 23-jährige Stürmer mehr Spielminuten sammeln können, wie die Berner Oberländer mitteilen. Stewart stand in dieser Saison in Pflichtspielen insgesamt nur 76 Minuten auf dem Platz.