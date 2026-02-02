Thun leiht Stewart nach England aus

Der FC Thun, der unangefochtene Leader der Super League, leiht den Engländer Layton Stewart bis Ende der laufenden Saison an den AFC Wimbledon in die League One aus.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit dem temporären Wechsel soll der 23-jährige Stürmer mehr Spielminuten sammeln können, wie die Berner Oberländer mitteilen. Stewart stand in dieser Saison in Pflichtspielen insgesamt nur 76 Minuten auf dem Platz.