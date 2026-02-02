DE
Wechsel in die League One
Thun leiht Stewart nach England aus

Der FC Thun, der unangefochtene Leader der Super League, leiht den Engländer Layton Stewart bis Ende der laufenden Saison an den AFC Wimbledon in die League One aus.
Publiziert: vor 51 Minuten
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Layton Stewart spielt vorübergend nicht mehr für Thun.
Foto: PETER KLAUNZER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDA

Mit dem temporären Wechsel soll der 23-jährige Stürmer mehr Spielminuten sammeln können, wie die Berner Oberländer mitteilen. Stewart stand in dieser Saison in Pflichtspielen insgesamt nur 76 Minuten auf dem Platz.

